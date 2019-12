Rainer Vakra: tabatud petis

Rööprähkleja tüüpi inimene tegeleb ülekeeva energiaga kõigega korraga, teeb üldiselt enam-vähem hästi, siin-seal sõidab ka nurki sirgeks, kuid see jääb enamasti ülima aktiivsusega tekitatud elevuse varju. Kuni selgub, et kuskil on mindud liiga kaugele.