Järvik: okupatsiooniaegsete ministrite portreed tagavad ajaloolise järjepidevuse

Hiljuti sai teatavaks, et Järvik on oma kabineti seinale tagasi pannud ka Nõukogude ja Saksa okupatsiooni aegsete põllumajandusministrite portreed. Täna Järviku umbusaldamishääletuse eel riigikogus tõstatas sellekohase küsimuse rahvasaadik Jaak Juske (SDE).

Järvik vastas, et minevikku ei saa eitada. «Sellega, et ma lasin need pildid tagasi panna, tagan ma ajaloolise järjepidevuse. Me ei saa eitada nõukogude aega,» sõnas minister.