Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ja Ayanna Pressley: hakkasid Trumpilt vastu

Juhtumisi on need neli naist – Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ja Ayanna Pressley – Ameerika Ühendriikide kodanikud, kellest kolm on USAs sündinud ning üks – Ilhan Omar – olnud 19 aastat Ühendriikide kodanik ja Minnesota valitsusametnik.