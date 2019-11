Valdeku tänav avatakse tavaliiklusele detsembri alguses

Valdeku tänava rekonstrueerimise tegi ehitaja jaoks keeruliseks suuremahulised maaalused tööd. Vaja oli rajada uus sademevee-, vee- ja osaliselt ka kanalisatsioonitrass ja kaevud. AS TREF Nordi projektijuhi Kirill Zahartšenja sõnul oli ehitusmasinatega töötsoonile ligi pääseda keeruline, sest Valdeku tänav ja kogu ümbruskonna tänavad on väga kitsad, lisaks on palju puid ja õhuliinimaste, mis tegid omakorda kaevetööd keeruliseks. Kuna projekt nägi ette maksimaalselt olemasolevate puude säilitamist, siis tuli kaevetööde teostamisel olla tavapärasest tähelepanelikum, et puude juuri mitte kahjustada.