Maardus hukkus autolt löögi saanud jalakäija

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Madis Allak tuletab kõigile jalakäijatele meelde, et võimalusel tuleb sõiduteed ületada ainult selleks ettenähtud kohas. «Kui vastava kohani on rohkem kui 100 meetrit, tohib sõiduteed ületada ainult siis, kui see on mõlemast suunast hästi näha ja sellega ei tekitata liiklusohtlikku olukorda,» sõnas Allak.