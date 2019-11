Galerii: ITK värvus enneaegse sünni tähistamiseks sirelilillaks

Tänavusel enneaegse sünni päeval pöörab ITK tähelepanu perede koosolemisele juba vastsündinu esimesest päevast. «Väga oluline on mõlema lapsevanema ööpäevaringne kohalolu intensiivravi osakonnas just nii kaua, kui kaua peab enneaegselt sündinud laps haiglas olema. Sealjuures on hindamatult tähtis ka isade toetus oma naisele, personalile ja oma lapse või lastele,» tõdes Ida-Tallinna Keskhaigla lastearst- neonatoloogi dr Pille Andresson.

«Tahan südamest tänada kõiki, kes töötavad enneaegsete laste ning nende perede heaolu nimel. Elu on ime. Aitäh, et aitate nendel väikestel imedel sündida ja kasvada,» ütles minister Solman.

«Lapse sünd on suur rõõm lapsevanemale. Kui perre sünnib enneaegne laps, on uue olukorraga kohanemine kordi keerulisem kui tavaliselt, sest rõõmu varjutab mure lapse tervise pärast ning peas keerleb palju küsimusi,» rääkis Solman.

«Mul väga hea meel, et Eestis saavad täna enneaegsed lapsed ja nende vanemad maailmatasemel abi, mis pakub raskes olukorras kindlustunnet ja lootust,» lausus minister ja lisas, et Eestis on suurepärased arstid, tipptasemel meditsiiniseadmed, lapsevanemad saavad olla lapse juures ööpäevaringselt, et pakkuda lapsele kasvamiseks ja tervenemiseks hädavajalikku lähedust ja armastust.