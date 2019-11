Türil põles aastaid tühjana seisnud hoone

Kuna tegemist on juba aastaid tühjana seisva hoonega, kus ei ole elektrit sees, siis ilmselt sai põleng alguse süütamisest. Hoolimata korduvatest pingutustest sulgeda maja aknad ja uksed, on need ikka ja jälle lahti kangutatud.

Samas piirkonnas on mitu tühjana seisvat hoonet, mida on korduvalt põlema pandud. Sel aastal on päästjad käinud neid vähemalt neljal korral kustutamas. Viimati augustikuus, kui ühele hoonele pandi lausa kahel korral tuli otsa. Ka seda hoonet on päästjad korduvalt kustutanud.