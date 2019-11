Riigikohus: süüdistatavat ei saa lõputult vahi all hoida

Riigikohus selgitas kaitsja määruskaebusele vastates esmalt, et kriminaalmenetluses on vahistuse näol tegemist põhiõiguste kõige intensiivsema riivega. See tähendab, et isikut tohib pidada vahi all üksnes siis ja nii kaua, kui see on kriminaalmenetluse tagamiseks tõepoolest vältimatult vajalik.