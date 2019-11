Margus Rink: mitteresidentide äridel pole Coop Pangas kohta

«Me oleme seda teinud ja kiiremini kui oli plaanitud. Kahe ja poole aasta jooksul saatsime pangast välja 130 miljonit hoiuseid. Umbes tuhande kliendi konto sulgesime omal initsiatiivil. Tänaseks meil seda tegevust enam ei ole. Finantsinspektsioon on meid kontrollinud ja tunnistanud, et see tegevus on lõppenud. Täna Coop Panga strateegias mitteresidentidel [äriklientidel – toim.] ei ole kohta,» selgitas panga juht.

Coop Panga juht lisas, et mitteresidentidest eraklientidele avatakse kontosid iga päev. «On need siis näiteks Aasiast tulnud IT-mehed või Ukraina keevitajad. Neid hoiuseid on meil täna nelja miljoni eest. See segment on meil olemas,» ütles Margus Rink.