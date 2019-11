Metsalangetajad hävitavad Saaremaal kaitsealuse luuderohu asupaiku

Alles hiljuti sai keskkonnainspektsioon kaebuse, et Kaimri külas on hävitatud luuderohtu. Teatise teinud külaelanik rääkis, kuidas ta ehmatas tublisti, kui avastas ühel päeval jalutuskäigu ajal, et vana raudtee ääres sangleppade ümber väänelnud võimas luuderohi on läinud saemeeste saagiks.