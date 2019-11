Anneli Ott: suhted NATO-ga on jätkuvalt tugevad

«Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmena olen kindel, et Eesti iseseisvuse garantiiks on lisaks meie siseriikliku kaitsevõime tugevdamisele ka panustamine liitlassuhetesse NATOs,» leiab Anneli Ott. Ta nõustub peaminister Jüri Ratasega, et Eestil on ainult üks plaan ning suhted NATOga on jätkuvalt tugevad. «Selle asemel tuleb keskenduda igakülgsele koostööle ja alliansi liikmete toetamisele erinevatel tasanditel,» leiab Ott.