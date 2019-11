Reps Haabneeme kooli juhtumist: kõik tuleb selgeks teha

Haridusminister Mailis Reps oli «Aktuaalse kaamera» stuudios ja rääkis ministeeriumi vaatepunktist Haabneeme kooli ja Viimsi valla kohta.

Küsimusele, kas vald on käitunud asjakohaselt direktori vallandamisega, ütles Reps, et praegusel juhul on ministeeriumil raske anda hinnangut. «Kõigepealt, kui on tegemist politseiuurimisega, nii nagu vald on esitanud, siis on kindlasti oluline, et kõik asjapooled saaksid üle kuulatud. Haridus- ja teadusministeeriumis üritasime enne saadet saada informatsiooni selle kohta, kuid see on üsna lünklik,» rääkis Reps.

Saatejuht küsis ministrilt, kas direktor käitus antud olukorras õigesti, vastas Reps, et ministeerium peab kõik selgeks tegema. «Kõik asjad tuleb selgeks teha,» rääkis ta ja lisas, et esimese asjana tuleb talle pähe, et see on absoluutselt lubamatu igas juhtumis. «On see vägivald õpilaste vastu suunatud, õpilastel omavahel, õpetaja vastu - see on lubamatu,» lisas ta.

Kuna tänaseks on koolipere leidnud, et direktori vallandamine on valla kius, siis see on ka üks põhjustest, miks ministeerium püüab leida täit informatsiooni. «Kiusu puhul ja eriti veel vägivalla puhul on ainukene asi - hukkamõist,» lisas Reps.