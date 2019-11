Ratas Hollandis: jagame samu väärtusi nii ELis kui NATOs

«Jagame oma hea liitlase Hollandiga ühiseid väärtusi, seda nii Euroopas kui ka Põhja-Atlandi piirkonnas,» kinnitas peaminister Ratas Ruttega kohtumise järel. Peaminister ütles, et kahe riigi ühised väärtused viivad ühiste huvideni ja seetõttu on Hollandil ja Eestil väga tihe koostöö nii kaitseküsimustes, majanduses kui ka digiteemadel.

Ratas lisas, et Holland panustab tugevalt meie regiooni turvalisusesse. «Holland osaleb nii Balti õhuturbes kui ka NATO suurendatud kohaloleku missioonil Leedus,» ütles peaminister. «Oleme mõlemad seda meelt, et meie julgeoleku parim garantii on tugev Atlandi-ülene koostöö ning juba detsembri alguses Londonis toimuv NATO tippkohtumine peaks seda kinnitama.»

Jüri Ratas ja Hollandi peaminister Mark Rutte. FOTO: Stenbocki maja

Peaministrid rääkisid ka Ukraina olukorrast ning Ratas avaldas kohtumisel toetust Hollandi püüetele tuua kohtu alla 2014. aastal alla lastud lennu MH17 tragöödia eest vastutajad.

Ratas ja Rutte puudutasid veel Euroopa Liidu eesmärki saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks. «Oleme ühel nõul, et Euroopa Liidu tulevane eelarvekava peab kliimaeesmärke võimalikult palju toetama,» ütles Ratas. Ta selgitas, et Eestile on oluline, et ELi uus eelarveraamistik annaks riikidele piisavalt paindlikkust, aga avaks ka võimalusi minna üle kliimaneutraalsele majandusmudelile.

Veel kohtus Jüri Ratas täna Hollandi ettevõtjatega, kellel on huvi Eesti turu vastu või kes siinsel turul juba tegutsevad. «Euroopa Liidu ja euroala riikidena ühendavad meid ühine turg, ühisraha ning kaubanduspoliitika,» mainis peaminister.

Peaminister Jüri Ratas Hollandis. FOTO: Stenbocki maja

«Holland on Eesti kaubanduspartnerite ja investorite hulgas olulisel kohal ja siinne huvi meie vastu on väga teretulnud. Ei maksa unustada, et meilgi on, mida pakkuda, oleme väike ja innovatiivne kiirelt kasvav majandus.»