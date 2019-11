Reinsalu Brüsselis: NATO peab kasvatama oma sõjalist suutlikkust, et heidutada agressoreid

«NATO on jätkuvalt tähtsaim nurgakivi Eesti, Põhja-Ameerika ja Euroopa julgeolekule. NATO liidrite kohtumisel Londonis on oluline anda selge sõnum liitlaste pühendumisest artikkel viiele,» sõnas välisminister Reinsalu ja lisas, et Eesti peab eriti oluliseks NATO tegevusi kaitse- ja heidutushoiaku edasisel arendamisel.

Reinsalu sõnul on tervitatav liitlaste otsustavus liikuda edasi õiglase koormajagamisega. «Muidugi peavad liitlased enda võetud lubadused ellu viima, president Trumpi positiivne surve on tegelikult pannud asjad õiges suunas liikuma. Kulutused kaitsele on pikaajaline investeering, mitte koorem,» ütles ta. 2019. aastal on Eesti planeeritud kaitsekuluks 2,11 protsenti.