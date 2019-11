Politseinikud pidasid kinni Tallinnas lapsi jälitanud mehe

Möödunud nädalal sai politsei kaks teadet juhtumitest Tallinna linnas, kus lapsele lähenes võõras mees. Ühel juhul päädis vahejuhtum füüsilise kontaktiga, kui mees last tiris, kuid viimasel õnnetus ära joosta. Teisel juhul jälitas võõras mees tänaval last, kes tundis hirmu. Lapsed olid vanuses 7- ja 14-aastat.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares sõnas, et lapsed käitusid ainuõigelt, rääkides juhtunust oma vanematele, kes politseid sellest teavitasid. «Asusime kohe infot koguma. Selgitasime välja, et need kaks juhtumit võivad olla seotud, sest mehe käitumises ja kannatanute kirjeldustes oli ühiseid jooni,» ütles Vares.

Esmaspäeval, 18. novembril pidasid politseinikud kahtlustatavana kinni 30-aastase Eestis elava Läti kodaniku, keda on alust nendes juhtumites kahtlustada. Mehe motiivid selguvad algatatud kriminaalmenetluse käigus.

Hisko Vares kinnitas, et õnneks ei saanud lastest keegi viga, kuid arusaadavalt on selline olukord ehmatav. «Taolistest vahejuhtumitest peab politseid kindlasti teavitama. Reageerime sellistele teadetele väga tõsiselt, sest laste vastu toime pandud kuriteod jätavad valusa jälje nii ohvrile kui ka kogu ühiskonnale. Iga inimene, eelkõige laps, peab tänaval kõndides ennast turvaliselt tundma,» lisas Vares.

Prokurör Marika Reintop selgitas, et kinnipeetu on küll varem karistamata, kuid arvestades tema järjepidevust lastega kontakti otsimisel, taotles ta tema vahistamist. «Kuigi lapsed pääsesid mehe käest ehmatusega, on prokuratuuri hinnangul põhjendatud kahtlustatav ühiskonnast eraldada. Vabaduses viibides võib ta tegevust jätkata ning see kujutaks ilmselgelt ohtu teistele ühiskonnaliikmetele,» põhjendas prokurör Reintop vahistamistaotlust.

Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning mees võeti kaheks kuuks vahi alla.

Hisko Varese sõnul on politseile praegu teada kaks juhtumit, kuid on võimalik, et neid on rohkem. «Palume lapsevanemaid, kelle lapsed on sarnastest juhtumitest rääkinud või kellel on infot, mis võib viidata sarnastele kuriteoepisoodidele, sellest teada anda helistades numbril 5805 8200,» lisas Vares.