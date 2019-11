Kallase ähvardajad pääsevad kriminaalasjast

«Oleme kogunud infot avalikest allikatest ja enda andmebaasidest, suhelnud erinevate inimestega, kontrollinud mitmeid aadresse ning võtnud ühendust erinevate e-maili aadresside ja telefoninumbritega,» ütles Tallinna Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit. Nende tegevustega on politsei tuvastanud, et ähvardamiseks kasutatud varikonto taga võivad olla kolm inimest. «Meie eesmärgiks on nende inimestega kontakti saada, kuid veel pole see õnnestunud,» lisas Saarniit.