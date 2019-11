Mart Helme: EKRE on Järviku selja taga ning ei soovita tal tagasi astuda

Mart Helme ütles «Esimeses stuudios», et tänane riigikantselei raport on toonud selgemalt esile teatud nüansse, millele ehk ei osatud varem tähelepanu pöörata. «Aga põhimõtteliselt ma ei saa küll öelda, et me oma ministri selja tagant kusagile ära kaoks,» kinnitas Helme. «Mina arvan, et maaeluminister ei astu tagasi.»

Helme sõnul on raportis antud pilt kitsam, kui on tegelikkus. Riigisekretär Taimar Peteropi uurimiskomisjoni raportist selgub, et maaeluminister Mart Järvik ja tema nõunik on püüdnud veterinaar- ja toiduameti järelevalve läbiviimisesse sekkuda, Järvik teadis oma nõuniku huvide konfliktist juba maikuus ning osa ministri väiteid PRIA-le volituse andmata jätmise kohta on vastuolus komisjonile esitatud infoga.