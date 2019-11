Justiitsminister Raivo Aeg: kantsleri ametist vabastamine oli formaalsus

Justiitsminister Raivo Aeg selgitas Postimehele, et tõepoolest on siiski valitsus see, kes kantsleri ametisse nimetab ja ametist ka vabastab, kuid ettepaneku teeb siiski minister.

«Mingis osas on see nagu formaalsus. Kui minister ikkagi tuleb ettepanekuga [kantsler ametist vabastada – toim], siis see ka rahuldatakse,» sõnas Aeg.

«Ma saan aru, et täna on prokuratuur kinnitanud, et [Lemetti] on prokuratuurile avalduse teinud. Kui on tegemist korruptsiooni kahtlusega riiklikul tasemel, siis see peakski olema õiguskaitseorganite pärusmaa, et neid lahendada ja kontrollida nende paikapidavust,» sõnas ta ja rõhutas, et prokuratuuri teavitamine oli tänuväärne.