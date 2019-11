Ivar Tallo: Ukraina arengut takistab katastroof riigi registritega

Kolmandat aastat Kiievis Ukraina justiitssüsteemi digitaliseerimist nõustav Euroopa Liidu ekspert Ivar Tallo rääkis intervjuus Postimehele, kui uskumatult mahajäänud on meie jaoks Ukraina riiklikud andmebaasid ning kuidas see muudab mõttetuks Zelenskõi lubaduse.

Millise hinnangu te annate Ukraina e-riigile?

Pikka aega ei toimunud Ukrainas selles valdkonnas mingeid muutusi, sest nad ei ehitanud midagi. Ainult deklareerisid ja tegid ilusaid sõnu juba alates 1990-ndatest. Mina hindasin esimest Ukraina e-riigi strateegiat 2003. aastal, samal aastal käis Eestis e-riigi akadeemias õppimas esimene grupp Ukraina riigiametnikke. Sellest on nüüd möödas 16 aastat ja midagi pole nagu väga toimunud Ukrainas sel alal.

Esimene, kes midagi tegi, oli Volodõmõr Groismani valitsus (ametis 2016–2019 augustini), kes lõi e-riigi agentuuri ja riikliku strateegia, võtsid Eestilt üle X-tee (mida Ukrainas kutsutakse Trembita), parlament võttis vastu digiallkirja seaduse. Kuna ma olin EL-i poolt Ukraina e-arengu hindaja, siis võin öelda, et viimased 3–4 aastat on areng olnud kiire ja tubli, võrreldes varasemate aastatega. Ma tulin siia 2017. aastal väga skeptiliselt, aga avastasin, et töö käib täie hooga. Praegu vastutab digitaliseerimise eest asepeaminister Mihhail Fjodorov (juhtis Zelenski valimiskampaaniat sotsiaalvõrgustikes-JP), kelle ülesanseks on kogu see riigi moderniseerimine ja viimine kodanikule lähemale.

See ongi see Zelenski kuulus lubadus «Riik nutitelefoni!»?

See on rohkem loosung moodsate e-teenuste tarbimiseks. Oleks tore, kui Ukraina jõuaks kõigepealt sinna, kus on Eesti. Inimesed peaksid tundma, et midagi reaalselt hakkab muutuma, siis nad hakkavad sellesse uskuma. Eestis juhtus see siis, kui kaotati ära nõue kaasas kanda juhilubasid. Mõte oli selles, et tõe väärtus on nendel andmetel, mis riigil on sinu kohta registris, mitte mingil paberitükil, mida sa kaasas kannad. Siin on vastupidi. See on alles pool võitu, kui kuskil andmebaasi on kirjutatud, et sa oled maatüki kasutaja, sest võib olla tuleb keegi teine ja näitab paberit, millel on kirjas, et hoopis tema on selle maa kasutaja.

Ukraina e-riigi suurim probleem on seega puudulikud riiklikud registrid?

Täna on jah.

Eriti suur probleem on see ühe väga olulise Zelenski lubatud reformi jaoks: lubada Ukrainas põllumaa müümine ja ostmine. Kuidas seda aga teha, kui maakadastri andmed pole usaldusväärsed?