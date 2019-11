Alates 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud

Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et nende mustri jääksügavus peab olema suurem kui kolm millimeetrit, soovitatavalt vähemalt 4-5 millimeetrit.

«Ehkki sügisel ei ole olnud eriti muutlikke ilmaolusid, ei jää tali kunagi taevasse. Praegu on viimane aeg rehvid ära vahetada, et talvisteks teeoludeks valmis olla. Õnnetusi on võimalik ennetada, kui oskame ohte ette näha ja õigeaegselt reageerida. Keerulistes ilmaoludes toimetulekuks on õige rehvi ja kiiruse valik olulisemaid tegureid,» ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.