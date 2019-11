Kalaliidu juht: nulltolerants listeeria suhtes kehtib ainult M.V.Woolile

Eesti Kalaliidu juhataja Valdur Noormägi rääkis, et M.V.Wool on täitnud kõiki Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ettekirjutusi. VTA kinnitab seevastu, et ettevõtte tegevused listeeria tüve ST1247 hävitamiseks pole olnud piisavad. «See tähendab seda, et rahaline koormus sellele ettevõttele on väga suur. Samuti VTA poolt säilitatud nn nulltolerants. Nulltolerants tähendab seda, et listeeriabakterit ei tohi üldse olla. Aluseks ei võeta seda, et Euroopa normatiivaktide alusel on lubatud kuni sada ühikut. VTA toimib M.V.Wooli puhul nii, et ta [VTA - toim] võtab valmistoodangust proovid. Kui on listeeriabakter sees, siis ei määrata kindlaks, kas see on lubatud piirides või mis tüvega on tegemist. Ta lihtsalt kehtestab nulltolerantsi ja sellega on kõik,» selgitas Noormägi.