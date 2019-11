Ratas Zelenskõile: Eesti seisab kindlalt Ukraina tuleviku eest

Peaminister Ratas ja president Zelenskõi rääkisid kohtumisel Ukraina ees seisvatest reformidest. «Saame väga hästi aru teie pingutustest riigi uuendamisel. Oluline on, et Ukraina inimesed mõistaksid, et valitud on parim tee, ning tuleksid muudatustega kaasa. Eestil kulus Euroopa Liidu ja NATOga liitumiseks ning sellega kaasnenud reformide läbiviimiseks aastaid, kuid see töö on olnud seda väärt,» kinnitas Ratas.