Tallinna gaasibussihange sai lõpplahenduse

«Mul on hea meel, et bussihange on saanud lõpplahenduse ja ettevõtte uus suund keskkonnasõbraliku ühistranspordi arendamisele hakkab linnaelanikele silmaga nähtavat vormi võtma,» ütles Tallinna linnatranspordi nõukogu esimees Kalle Klandorf.