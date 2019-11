Nelja riigi välisministrid kinnitasid toetust Ukraina terviklikkusele

«Me kutsume Venemaad järgima rahvusvahelist õigust ja selle -alus põhimõtteid ning tühistama samme, mis on nende põhimõtetega vastuolus. Mõistame jõuliselt hukka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ilmse rikkumise Vene relvajõudude agressiooniga alates 2014. aasta veebruarist ning Krimmi autonoomse vabariigi ja Sevastoopoli linna ebaseadusliku liidendamise Vene Föderatsiooniga, mida me ei tunnusta. Rakendame järjekindlalt mittetunnustamispoliitikat, sealhulgas piiravate meetmete kaudu,» seisab ühisavalduses.

«Nende reformide edukus on hädavajalik, et panna alus jõukale ja rahumeelsele Ukrainale, millel on kindel koht Euroopa demokraatlike riikide seas ja mis on pühendunud meie ühistele euroopalikele väärtustele, nagu demokraatia, inimõigused, sooline võrdõiguslikkus ja õigusriik. Oleme valmis Ukrainat nendes jõupingutustes toetama, sealhulgas Idapartnerluse raames,» märkisid ministrid.