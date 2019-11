Siseministeeriumi kantsler: eilne päev polnud meile rõõmupäev

Sisemiminister Mart Helme (EKRE) alluvuses töötav Lauri Lugna rääkis «Ringvaates», et ta on maaeluministeeriumis toimunut arutanud oma kolleegidega. «Tõsi, eilne päev ei olnud meile kellelegi rõõmupäev. Illar oli hea kolleeg ja seda jääme temast ka mäletama,» ütles Lugna.

«Annan kindluse teile: kõik Eesti kantslerid ja tippjuhid avalikus sektoris on õigusriigi eest ja on nulltolerants ebaseaduslikule tegevusele,» kinnitas Lugna. Saatejuhi küsimusele, miks ta nii arvab, vastas Lugna, et ta tunneb seda, sest on pikalt praeguses ametis töötanud.