Ekspert hämaratest tehingutest SEB Eestis: sisuliselt rahapesemise käsiraamat

Eesti haru pangakontod kuulusid näiteks hämaratele firmadele, millel on seosed mõne rahapesujuhtumi, rahvusvahelise petuskeemi, korruptsiooniskandaali või relvaäriga.

18 klienti on seotud ühe kurikuulsaima rahapesu juhtumi ehk Magnitski afääriga, mille käigus skeemitati Venemaalt välja 230 miljonit dollarit Vene riigikassa raha. SEB kaudu liikus afääriga seotud ettevõteteni või ettevõtete kaudu 72,7 miljonit dollarit. Seda on enam kui kolm korda rohkem, võrreldes sarnaste tehingutega Swedbankis.

Teine rahapesuskeem, mille seoseid Rootsi ajakirjanikud hulganisti avastasid, on Troika afäär, mille raames liigutati Rootsi investeerimispangast lääneriikidesse neli miljardit dollarit. Selle skeemiga on seotud vähemalt 35 SEB Baltikumi klienti.

Ukio pank oli tegelikult maailma mastaabis ülipisike tegija, seega on sellest lekkest avanev pilt vaid tilluke tükk kogu mosaiigist. SEB puhul saab kahtlaste tehingute mahu puhul rääkida miljardite asemel hetkel «vaid» sadadest miljonitest eurodest.

«Tekib küsimus, kui palju on tegelikult ohumärke SEBi, Dansket ja Swedbanki läbinud tehingutes, mida me siin ei näe,» kirjutab uudisteagentuur TT.

«Ei ole sugugi meelevaldne väita, et terviklik ülevaade näitaks ära, et probleem on veelgi suurem, kui seni on räägitud,» ütleb Barrow, kelle hinnangul peaks SEB läbi viima sõltumatu ja kogu panka hõlmava auditi.

TT-le ja STVle andis kommentaari SEB vastavusbüroo juht Gent Jansson, kes väidab nüüd, et SEB pole valetanud, kui väitis, et pole punaseid lippe kunagi näinud.

«Me oleme ju öelnud, et me pole näinud mingisuguseid signaale, et meid on nii-öelda ära kasutatud süstemaatiliseks rahapesuks,» täpsustas ta.

Jansson tunnistas, et tehingutele vaadati Rootsi ajakirjanike jagatud info valguses otsa, kuid ta ei saa täpsustada, mida täpselt on kohalikele uurimisorganitele nüüdseks edastatud.

Ajakirjanikud tõid Janssoni ette kaks Läti nime: Erik Vanagels ja Stan Gorin. Tegemist on varastatud identiteetidega, mida on kasutatud enam kui tuhande varifirma loomisel üle maailma. Selliste ettevõtetega on ellu viidud arvukaid kuritegelikke skeeme.

«Ma ei ole tea, et oleksin üldse kunagi Gorini või Vanagelsi nime näinud seoses millegi legitiimsega,» ütles Barrow.

SEB ei osanud neid finantsmaailmas üldtuntud ja kurikuulsaid ohumärke aga märgata.

Jansson ei osanud selgitada, kuidas sellised kliendid jäid pikalt-pikalt tähelepanuta. Küll rõhutas ta, et aasta-aastalt on kontrollmehhanismid pangas paranenud. SEB teatas ju kaks nädalat tagasi, et välja toodud 194 ettevõtte seast 95 protsenti ei ole enam panga kliendid.

Pank jätab saladuseks rahanumbri, mida on kõrge riskiga mitteresidentide ärist teenitud.

Varasematest rahapesundaalidest on aga selgunud, et tegemist oli Skandinaavia pankadele ülitulusa bisnessiga – nii Swedbank kui Danske teenisid sellise ohtliku äriga mõlemad üle saja miljoni euro.