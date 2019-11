Ratas põikleb selgetest vastustest kõrvale

Tänane Postimees kirjutab, et maaeluministeeriumi skandaali seni puudu pusletükk on augustis korraldatud koosolek, kus EKRE liikmed Mart Järvik ja tema nõunik Maido Pajo püüdsid mõjutada PRIAt, et see üksikute põllumeeste rahakasutuse uurimisel tagasi tõmbaks. Koosoleku tõukeks olid vähemalt kolme ettevõtja toetused. Lisaks on välja tulnud, et peaminister Ratas on asjaga kursis juba kolm kuud. Tänasel valitsuse pressikonverentsil küsiti värske uudise kohta ka valitsusjuhilt.

Sven Soiver (TV 3): Kas vastab tõele riigisektretäri eilne väide, et teadsite maaeluministeeriumi huvide konfliktist juba augustikuus? Mis olid teie sammud siis? Kas te rääkisite siis EKRE juhtidega, soovitasite ise minna prokuratuuri Peterkopil või Lemettil?

Jüri Ratas: Kui küsida, mida mina teadsin augustkuu lõpus, siis minul oli info selles osas, et on võimalik olnud, et maaeluminister ja nõunikud on sekkunud PRIA tegevusse. Mina rääkisin sellest maaeluministriga. Ta ütles, et seda pole olnud. Ega rohkem ma ei oska selle kohta öelda.

Ege Tamm (Postimees): Te palusite riigisekretäril minister Järviku tegevust lähemalt uurida novembris, aga te saite võimalikest kahtlustest teada juba augustis. Miks te kaks kuud ootasite?

Jüri Ratas: Ei, ma kindlasti ei oodanud. Sellest oli meil juttu minister Järvikuga. Sellest oli juttu ka riigisekretäriga. Selle peale tuli kogu aeg uut infot. Esimene info oli loomulikult see, et seda sekkumist ei ole toimunud. Nii et see võttis, see sündmusteahel lihtsalt keris.

Ege Tamm (Postimees): Kui koosolekul osalenud inimesed ütlesid, et toimus survestamine, ja minister Järvik ütles, et ei toimunud, siis teile lihtsalt piisas minister Järviku eitusest?

Jüri Ratas: Ei piisanud. Ma tegelesin päris aktiivselt. Suhtlesin erinevate ametitega, eriti erinevate ametnikega. See suhtlus oli jätkuv. Sealhulgas suhtlesin ka koalitsioonipartneritega.

Martin Helme: Kui ma tohin lisada. Jüri pöördus ka minu poole selle sama teemaga. Oli tõepoolest, kui ma õigesti mäletan kas augusti lõpp või septembri algus. Aga põhimõtteliselt vaidlen vastu sellele narratiivile, et kui minister esitab küsimusi või on nõudlik oma alluvate suhtes, siis see on survestamine. See on vale narratiiv.

Jüri Ratas: Ja siis ka see, ma ei tea, et väidetakse, mida väidab täna endine kantsler Lemetti, et peaminister teadis. Aga vabandust, ma ei tea siiamaani, mida ta selle all mõtleb. Et kui ta mõtleb selle all augustikuu alguses toimunud nõupidamist, siis jah, see infokild tuli, sellega ma tegelesin, aga võib-olla on tal veel infot, ma ei oska seda tõesti öelda.

Elo Mõttus-Lepik (Kanal 2): Kas te ei leidnud, et sellisest asjast peaks teadma ka juba augustikuus avalikkus, kui ikkagi ühe ministri ja tema nõunikua seoses on üleval niivõrd tõsised kahtlused, millega minnaks prokuratuuri.

Jüri Ratas: Ma ei oska täpselt öelda, mis hetkel hakkas pihta see listeeria teema. See oli üks minu palve riigisekretärile seda uurida. Ma arvan, et avalikkuse ees see üks osa sellest teemast oli üleval. See oli väide. Sellest sai räägitud nii maaeluministriga. Tõsi on, ma rääkisin ka rahandusministriga. Ka siseministriga. Sellest sai räägitud riigisekretäriga. Ja loomulikult ma ütlesin, et kui on sihukesed kahtlused, siis tuleb neid kahtlusi uurida.

Vahur Koorits (Eesti Päevaleht): Kas te teadsite, et need kolm ettevõtjat, kelle kasuks Mart Järvik sõna võttis ja PRIAga suhtles, olid kõik tema tuttavad.