Valitsus harjutas sidekatkestusest põhjustatud kriisi lahendamist

Peaminister Jüri Ratas sõnas, et õppus kinnitas valitsuse kui terviku ja ministrite võimet elanikkonda puudutavates kriisiolukordades otsuseid langetada, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile.

Valitsusliikmetele korraldatavad õppused on pikalt ette plaanitud ja viimastel aastatel väljakujunenud rutiinne praktika. Regulaarselt toimuvate õppuste läbiviimine vajalik valitsuse kriisiaegse tegutsemise harjutamiseks ja elanike turvalisuse tagamiseks.

Kriisiolukordades peab valitsus Ratase sõnul kiirelt ja konstruktiivselt reageerima ning selleks tuleb sellistes oludes elanike huvide kaitsmist pidevalt harjutada. «Oleme Lõuna-Eesti kriisist õppinud, millised küsimused vajavad kõige suuremat tähelepanu, et elektri ja sidekatkestuse puhul tagada Eesti elanike turvalisus ning teenused, mis on igapäevaelu korraldamiseks kõige vajalikumad,» lausus Ratas.

«Kõikvõimalike kriiside tulemusliku lahenduse eelduseks on ametkondade, ettevõtete ning kohalike omavalitsuste vaheline koostöö. Kindlasti on meil veel pikk tee minna, et koostöö sujuks elanikule nähtamatult, kuid näen head tahet ning valmidust pakkuda lahendusi nendele kitsaskohtadele, mis viimastel nädalatel arutelul olnud on,» ütles Ratas.