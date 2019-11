Lemetti ei saanud kohtust esmast õiguskaitset

«Ent sõltumata sellest on ilmne, et olukorras, kus inimene on oma ametikohalt vallandatud, ei ole keelamisnõudega, isegi kui sellise nõude esitamine oleks lubatav, võimalik oma õigusi kaitsta. Seega olukorras, kus vallandamine on juba aset leidnud, on kohtul võimalik teha kaebajale ettepanek oma nõuet muuta ja võimalik nõue võib olla vallandamise õigusvastaseks tunnistamine ja selle eest rahalise hüvitise välja mõistmise nõue,» märkis Siigur.