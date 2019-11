Maanteeamet hoiatab: teedel on suur libeduseoht

Täna pärastlõunal olid teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel on valdavalt soolaniisked.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur langeb kõikjal miinusesse. Libeduseoht teedel on suur.

Ühtlasi tuletab liiklusjuhtimiskeskus juhtidele meelde, et muutlike ilmaolude korral tasub olla eriti ettevaatlik, sest ka lühikesel vahemaal võivad teeolud oluliselt erineda.

Samuti on oluline teada, et alates pühapäevast, 1. detsembrist kuni 1. märtsini on talverehvid kohustuslikud.