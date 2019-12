NATO eelarve ümbertegemisega hakkab Eesti maksma 200 000 eurot rohkem

«Kui varasemalt oli Eesti kuluosa 0,116 protsenti NATO eelarvest, siis edaspidi on see 0,125 protsenti. Eesti osamakse NATO ühisrahastatavatesse eelarvetesse on 2019. aastal 2,5 miljonit eurot, muudatuse tulemusena aga peab Eesti edaspidi igal aastal arvestama umbes 200 000 eurose lisakuluga,» ütles kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja Tiina Uudeberg.