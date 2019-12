Galerii ⟩ Viimsit kaunistab eriline jõulupuu

Kunstnik Teet Suur märkis Virumaa Teatajale, et rahul ta just ei ole. «Ei ole sugugi hea tunne. Nende töödega kaasneb palju stressi, tööd ja vastutust, mis välja ei paista. Seekord sai teoks Viimsi. Paar teist jõuluprojekti on pooleli. Pealegi oskan peale jõulukuuskede muid asju ka välja mõelda. Hea, et Kadrina ristisalu teoks sai. Peale seda, kui hiljuti Vikerraadios intervjuu andsin, saatis mulle sõnumi fotograaf Kaupo Kikkas, kes arvas, et pean oma teistest projektidest ka rääkima, muidu ongi mul vaid tiitel: see jõulukuusemees.»