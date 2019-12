Otse Postimehest ⟩ Maaeluministri kandidaat Arvo Aller: olen olnud nii kaevur kui ka traktorist

Te ütlesite pressikonverentsil ka seda, et et VTA-le teil on etteheited just läbipaistvuse koha pealt. Kui te täpsustaksite, et mille poolest VTA siis praegu teie meelest läbi ei paista?

See läbipaistvus tähendabki seda, et me räägime kõigiga avalikult, me räägime avalikult ka sellest, mida (eelmine-toim) minister ka küsis, mida võis tõlgendada sekkumisena ehk minister vastutab selle ala eest ja tal on õigus küsida. Nüüd ongi see küsimuse püstitus, et kas ta küsis liiga otse või liiga kaudselt, et seda kirjavahetust võib-olla tulevikus näha ja siis ma saan öelda täpsemalt, mis oli selle juures õigesti ja mis valesti.

Kas VTA peaks siis kohe andma informatsiooni otse ministrile või mismoodi see võiks toimida?

Ma ei ole süvenenud, kuidas see infoahel käib. Kui tal on see kohustus, siis ta loomulikult peab andma. Kui tal seda kohustust ei ole, siis teine asi on see, et on asju, mida peaks informeerima ja mida siis näiteks jätta enda asutuse sisse. Ma ei ole praegu sellega nii kursis.

Mis on teie südameasjad, mida te tahate kindlasti maaeluministrina ära teha? Te olete ka EKRE maaeluprogrammi üks autoritest, mis sealt kohe esimesena tegevusse läheb?

Ma andsin jah oma mõtted EKRE maaeluprogrammi. Minu arust on praegu kõige tähtsam usalduse taastamine ministeeriumi allasutustes ja läbi usalduse taastamise taastub ka usaldus tootjate silmis. See on kõige tähtsam. Maaeluprogrammist on oluline tähelepanu noortel, et noored tuleksid ja saaksid võimaluse maapiirkonnas toimetada. Kindlasti on meil vaja välja rääkida ja saada paremad ja võrdsemad toetused Euroopa Liidus.

Te räägite usalduse taastamisest allasutustes. Eelmine minister rääkis kriitiliselt nii VTA-st kui ka PRIA-st, teie neid seisukohti ei jaga?

Usalduse taastamine just tootjate vaatenurgast, et nad usaldavad ministeeriumi allasutust, kes ei tee kohe trahvi, vaid ikkagi on partner.

Kas praegu teile tundub, et need asutused on liigselt trahvijad ja liiga vähe partnerid?

Praegu läbi erinevate kajastuste on selline mulje jäänud.

Mida siin annab teha, et see olukord muutuks?

Esimene asi on juhtkonnaga maha istuda ja teha selgeks see koht, kust kõige rohkem king pigistab. Et sealt saada järgmiseks tegevuseks mõtted ja sisendeid. Kindlasti ei minda rapsima ja midagi kiireloomulist tegema, ikka läbi arutelude ja läbi koostöö.

Ettevõte M.V.Wooli juhid on ütelnud, et nad on kakskümmend viis aastat seda ettevõtet üles ehitanud ja nüüd kolme kuuga kõik see hävitatakse ära. Mis mulje teil sellest jääb?