Sotsiaalkomisjon: Eesti ei ole valmis kanepi legaliseerimiseks

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mõlder ütles, et komisjon otsustas kollektiivse pöördumisega mitte nõustuda, teatas riigikogu pressiteenistus BNS-ile. Mölder viitas arstide liidu hinnangule, mille kohaselt võib kanepi legaliseerimine rahva tervisele ohtlik olla ning rohkem tuleks keskenduda ravivõimaluste ja ennetavate sekkumiste parandamisele Eestis.

«Kanepi turule lubamise tulud oleksid väiksemad, kui selle tekitatud kahjude hilisemaks likvideerimiseks tehtavad kulud,» nentis Mölder. Ta lisas, et kanepi legaliseerimine võib tuua kaasa kangemate narkootikumide suurema leviku.

Sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus sõnas, et pöördumisel oli väga suur äriline tagapõhi. «Seda rahalist argumenti võis näha pöördumise kaaskirjas, kus teema tähtsuse rõhutamiseks pöörati tähelepanu riigikassa kaotatud miljonitest, mis praegu liikuvat allilma rahakotti. Lisaks on üheks kanepi tarvitamise pooldajate väiteks argument, justkui väheneks siis teiste meelemürkide tarbimine. Samas on toodud hoopis vastupidiseid andmeid, kanepiga alustamine teeb ukse lahti teistele meelemürkidele,» rääkis Everaus.