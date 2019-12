Otse Postimehest ⟩ Euroopa Komisjonis plaanitakse Eestile kasulikku PÕXIT-i fondi

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles pühapäeval, et maailma pingutused kliimamuutusi peatada on seni olnud «täiesti ebapiisavad». Eksisteerib oht, et üleilmne soojenemine jõuab punkti, kust ei ole tagasiteed. Maailmaorganisatsiooni peasekretär soovib näha, et aastaks 2020 ei ehitataks juurde põlevkivitööstuseid .

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Katre Kets ütles, et Euroopa Komisjonis tegutsetakse põlevkivitööstusest loobumise toetamise nimel Euroopa liikmesriikide tasandil. «ÜRO peasekretär Guterres viitab sellele, et ei ehitataks, toetataks, subsideeritaks enam kivisöekaevandusi. Eesti käib uue Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni meeskonnaga kliimaküsimustes ühte jalga. Me arutame von der Leyeni meeskonnaga, millised on väljakutsed ja vajadused Eesti põlevkivisektoris. Uus Komisjoni president on ka välja hõiganud, et tõenäoliselt on loomisel Just Transition Fund [üleminekufond – toim.]. See on mõeldud piirkondadele, mis sõltuvad tugevalt põlevkivist,» selgitas Katre Kets.