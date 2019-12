Erkki Koort: maailma võib lisanduda uus terroriorganisatsioon

Erkki Koort rääkis, et kahtlust on, et näeme mõnda jõuluturu vastu suunatud rünnakut, viimastel aastatel on see nii olnud.

Mis puudutab ISIS-e kosumist, siis nende juht on Koorti sõnul küll maha võetud ja 11 000 võitlejat on Süürias vangis ning arvestades, kui palju on ISIS-el lahingutes karastunud mehi, siis varem või hiljem keegi kerkib esile, loodus teatavasti tühja kohta ei salli ja võib kerkida uus organisatsioon. «Terrorism see on äri, ISIS-ise teenistus päevas oli miljoneid.»