Luik: seda, mida venelased tahavad, ei saa meie neile anda

«Me peaksime keskenduma ühistele väärtustele ja reaalsetele julgeolekuohtudele. Me peame ausalt ütlema, et kui Venemaa on oht, siis ta on oht – meil ei ole mõtet seda kuidagi vaiba alla pühkida või proovida seda asja kuidagi ilustada,» rääkis Luik.

«Me kujutame ette, mis valikud on – kui ei ole NATO-t, siis on Euroopa Liit, on võimalik mingi Põhjamaade koostöö, aga selge on see, et ükski nendest teistest variantidest ei taga heidutust. Ainus reaalne heidutus on see, kuhu on kaasatud ka Ameerika Ühendriigid,» rääkis Luik.