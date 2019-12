Otsepilt ja -blogi ⟩ Selguvad PISA 2018 tulemused

PISA on OECD kolmeaastase tsükliga rahvusvaheline haridusuuring, mida on läbi viidud alates 2000. aastast. Eesti osaleb testil alatest 2006. aastast ehk 2018. aastal osalesime viiendat korda. PISA on maailma suurim haridusuuring: eelmisel aastal osales selles 600 000 noort 79 riigist ja majanduspiirkonnast, Eestist osales 5371 noort 231 koolist.