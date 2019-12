Öösel algav sadu toob kaasa suure libeda

Teisipäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel soolamärjad või soolaniisked, edastas maanteeamet. Valdavalt on teekatted puhtad, kuid päeva jooksul on peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestis sadanud hooti lund, nii et kohati on ka suurematel maanteedel lumisemaid lõike. Väiksemad maanteed on paljudes kohtades kinnisõidetud lumega.