Otse Postimehest ⟩ Eesti haridus on läbi aegade hea, PISA tulemus pole üllatus

Õpetajate Liidu juhatuse liige Astrid Sildnik nentis, et PISA testide tipptulemused on kindlasti suur tunnustus, aga samas on sellel juba sügavad juured eelmise sajandi alguses.

«See, mis Eesti Vabariigi ajal ära tehti, 1912-1940, see andis nii hea põhja, et elasime okupatsiooniaja üle. Ja kui nüüd kaheksakümnendate lõpus tekkis olukord, et oli võimalus jälle ennast impeeriumist lahti haakida, siis olid inimesed selleks valmis. Neil oli see vaimsus ja teadmised, oskused. See ei ole nüüd ja järsku tekkinud, et 21. sajandil järsku on eesti kool hea. Ta on tegelikult kogu aeg hea olnud,» lisas pedagoog.