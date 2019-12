PRIA juht avas suu: Järviku käitumine oli esmakordne

Kas endine minister Järvik ja tema poliitline nõunik Maido Pajo proovisid sekkuda PRIA menetlustesse?

Need on teemad, millele ma ei saa kehtiva vaikimiskohustuse tõttu vastata.

Aga vastab tõele, et pärast ametisse saamist esitas nõunik Pajo PRIAle soovi saada infot kõigist käimasolevatest kriminaalasjadest.

Jah, selle soovi ta esitas külaskäigul, kui ministriga koos esimest korda käisid. Siin mingit saladust ei ole.

Kuidas sellele reageerisite?

Ei reageerinud.

On see tavapärane, et minister selliseid soove minister esitab PRIAle?

Siiani ei ole olnud jah.

See oli ebatavaline ja erakordne?

Meie jaoks oli jah esmakordne.

Miks selliseid päringuid ministrid tavaliselt ei esita?

Sest Euroopa Komisjoni rahadega menetlemise mõttes maksuagentuur PRIA on iseseisev asutus ja see on tema tööprotsess.

See tava on korruptsiooniohu vältimiseks?

Jah.

Olete nõus, et minister ja tema nõunik eirasid seda head tava?

Ei ole minu asi nõus olla. Seda hindavad teised inimesed.

Kas te saite aru, miks nad nii teevad? Milline oli nende põhjendus?

Põhjendust ei olnud ja aru ka ei saanud.

Kas pidasite vajalikuks sellest kedagi teavitada? Pani see alarmtule põlema?

Ei pannud põlema midagi ega kedagi. Ja sellest kriminaalasjade pärimisest ei pidanud tookord vajalikuks ka kedagi teavitada.

Teile esitati päring, mis on vastuolus korruptsiooniohu vältimiseks loodud hea tavaga. Miks te ei teavitanud kedagi?

Me lihtsalt ei reageerinud sellele soovile ja oma 23 kriminaalasja neile välja ei andnud.

Seejärel tuli augustis koosolek, kus osalesite teie, minister, tema nõunik ja põllumeeste ühenduste esindajad. Kas olete nõus, et minister ja tema nõunik üritasid teid mõjutada? Et oleksite konkreetseid ettevõtjaid puudutavates kriminaalasjades leebem?

Jah, selle kuuenda augusti koosoleku osas on mul allkirjastatud vaikimiskohustus ja seda ma kuidagi kommenteerida ei saa.

Aga selline koosolek toimus?

Jah, mind kutsuti puhkuselt välja ja läksin koosolekule.

Kas te saate öelda, mida teie seal koosolekul ütlesite?

Mina rääkisin sellest, kuidas PRIA töötab, toimib ja oma tööga ilusti hakkama saab.

Kas teid survestati?

Jään vastuse endiselt võlgu. Mul on vaikimiskohustus.

Kellele antud?

Pädevatele organitele.

Ja see organ on?

Seda peate ise uurima.

Nüüd on üks minister selle skandaali tõttu ametist lahkunud. Äkki avate natukene avalikkusele, mis siis ikkagi teie vaates juhtus. Kas teid on üritatud mõjutada?

Eks need, kelle ülesanne on rääkida, teevad seda siis, kui selleks on õige aeg.

Kas minister Järviku ametist tagasi kutsumine oli õige samm?

Ei tea. Mina teda tagasi ei kutsunud ja tööle ei võtnud. Ei ole minu pädevus hinnata, kas oli õige või vale samm.

Kas teil koostöö laabus?

Jah, seda pean ütlema, et minister Järvikuga koostöö laabus.

Need etteheited, mis PRIA suunas on tulnud, olid õigustatud?

Minule pole minister Järvik kunagi ühtegi etteheidet teinud.

Aga avalikkuse poole pöördudes on need etteheited ja mõtted kõlanud?

Jah, ma olen lugenud ja ka kuulnud neid etteheiteid, aga pole saanud konkreetselt tema käest kunagi ühtegi etteheidet.

Olgu, kuuenda augusti koosolekust me rääkida ei saa. Aga kas seal koosolekul toimunust teavitasite te kedagi?

Meil oli juttu riigisekretäriga sellest.

Millest siis täpsemalt?

Seal koosolekul toimunust.

Milline oli riigisekretäri vastus või soovitus? Mida tuleks ette võtta?

Seda peate tema käest küsima, mida ta ette võttis või ette võtta soovitas.

Kas vaikimiskohustus lasub ka kohtumisel riigisekretäriga?