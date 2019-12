Tallinn saab järgmisel aastal mitu uut rattateed

Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul on neist kõige olulisem uue kergliiklustee rajamine Filtri tee ja Kadrioru vahele. See saab alguse kahe kalmistu vahel, endiselt raudteetammilt, kulgeb mööda Filtri teed ja Odra tänavat bussijaamani, sealt juba Türnpu tänavale, mis ehitati välja koos Gonsiori tänava remondiga ja sealt edasi mööda Vilmsi ja Vesivärava tänavat, mida laiendatakse. Edasi Poska tänavasse, mida ootab ees täielik rekonstrueerimine Vesivärava tänava ja Narva maantee vahelises lõigus. «Rekonstrueerimise käigus rajatakse Poska tänavale ka eraldiseisev rattatee, mis viib Narva maanteeni,» lubas Svet.

See kergliikluskoridor ristub nii Gonsiori tänava kui Kunderi tänavaga. Ka Kunderi tänavat ootab ees rekonstrueerimine ja sinnagi rajatakse rattatee. Samuti peaksid paranema ka jalakäijate liikumisvõimalused.

Sveti sõnul saab jätku ka Reidi tee äärne kergliiklustee, mis praegu lõpeb Nautica keskuse juures. «Siin on meil kolm suunda. Üks suund on sadama poole, seda teed juba projekteeritakse ja linn plaanib hakata seda ehitama ja kui Tallinna Sadam ehitab silla üle Admiraliteedi basseini, saavad kahe terminali poolt tulevad otsad omavahel ühendatud,» rääkis Svet.

Teine suund on mööda Ahtri tänavat, kus rattarada on praegu sõidutee ääres, aga tulevikus peaks sinna tekkima eraldiseisev rattatee. «Seda küsimust ei saa lahendada enne, kui on selge, kust hakkab kulgema sadama trammi koridor. Pärast seda selgub, mismoodi saab sinna kergliikluste rajada,» ütles Kesklinna vanem. Seda hakatakse samuti järgmisel aastal projekteerima. Juba koostatakse Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimise projekti, kuhu kavandatakse samuti eraldiseisvad rattateed.