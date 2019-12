Otse Postimehest ⟩ Martin Helme: poliitikute pealtkuulamine meenutab banaanivabariiki

«Selle loo kõige õõvastavam osa on see, et meil on ametnikud, kellele ei meeldi, et neile midagi öeldakse, mille peale nad teevad kaebuse prokuratuuri ning prokuratuur ootamatult ja ebatavaliselt(mis on võrdse kohtlemise printsiibiga vastuolus) algatabki uurimise. Nii nagu algatati Järviku [endine maaeluminister Mart Järvik – toim.] ja tuleb välja, et on algatatud antud juhul [Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhtum – toim.]. Ja mis on selle uurimise tegelik tulem? Siis saab teha salajast jälgimist, ehk siis poliitikuid kuulatakse pealt! Ja siis saab loomulikult ajalehte lugusid teha,» selgitas rahandusminister.

Saatejuht juhtis tähelepanu, et õigusorganite poole pöördumine pole ju iseenesest halb. EKRE on ise heitnud ette, et on lubamatu minna «meediasse kaebama» ja mitte õiguskaitseorganite poole pöörduda.

Rahandusminister Martin Helme nentis, et halb on see, kui olematu kaasuse pealt algatatakse kriminaalasi. «Ja halb on see, kui meil kujunebki välja Eestis selline standard, et kui ametnikud ei taha midagi teha, siis piisab sellest, et nad teevad kaebuse ja keegi rohkem seda teemat ei torgi. See on väga halb! Siis me oleme jõudnud kaugele nii õigusriigist kui demokraatiast, sest erinevalt ametnikest on poliitikutel volitus midagi teha ja otsustada,» leiab Martin Helme.

Minister lisas, et halb on see, kui väljamõeldud kaebuste pinnalt hakkab teatud erakondade ministrite pealtkuulamine. «See on puhas banaanivabariik,» hoiatas Martin Helme.