Jahimehed on käimasoleval jahiajal küttinud 14 hunti

Raplamaal on kütitud üheksa looma, Pärnumaal on lütitud kolm looma ning Ida-Viru- ja Järvamaal on kummaski maakonnas lastud üks elukas, selgub keskkonnaameti statistikast. Kui nädala eest oli lastud vaid neli hunti, siis maha sadanud lumi tegi häljed nähtavaks ja hõlbustas jahipidamist