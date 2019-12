Viilma: sõnavabadust mõistetakse Eestis sõnelusvabadusena

«Täielikult vaba sõna on piirideta ja ujuva tähendusega ning muutub seetõttu oma olemuselt sisutuks, isegi mõttetuks,» ütles Viilma. Sõnavabadust mõistetakse tema tähelepaneku kohaselt Eestis pigem sõnelusvabadusena, sellisest vääriti mõistetud sõnavabadusest tekib aga sõnareostus. Viimast tuleks käidelda samamoodi nagu prügi ehk et igaüks meist peaks teadlikult hakkama tegelema sõnasorteerimisega.

Peapiiskop lisas, et on aegu, mil kirikul tuleb oma väärtustest ja põhimõtetest lähtuvalt kaasa kõnelda ka poliitilises elus, toetada teatud poliitikat või vastanduda teatud poliitikale. «Ikka selleks, et teenida ligimest ning aidata kaasa kujundada ühiskonda, mille liikmeid iseloomustab rahu taotlemine ning armastav, austav ja hooliv hoiak nii kaasinimeste kui kogu ülejäänud kaasloodu suhtes,» sõnas ta.

Rääkides kliimaküsimustest sõnas Viilma, et kliimaväitlustes häirib teda eeskätt see, kuidas kliimamuutuste peatamist püütakse sageli motiveerida esmajärjekorras tulevikuinimese isikliku heaolu säilitamise vajadusega. «Egoistlik on päästa maailma vaid selleks, et inimene saaks siia rajada maapealse paradiisi. Ristiinimene hoolib loodust ehk loodusest ainuüksi juba seetõttu, et Jumal ise on pannud ta selle eest vastutama,» ütles peapiiskop.