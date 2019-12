Raivo Aeg ligipääsust kohtupidamistele: on loodud lisavõimalusi ajakirjanikele

Raivo Aeg rääkis « Aktuaalse kaamera » stuudios, et massiliselt ei kasutata kinnise kohtupidamise võimalust. «Ma usun, et kohtud päris adekvaatselt hindavad neid asjaolusid, mis tingib nende (kriminaalasja toimik- toim.) täieliku kinni panemise või täiesti kinnine kohtupidamine. Tõepoolest, vahetevahel on vajadus isikuõigusi või ärisaladusi kaitsta, või menetluse huvides,» selgitas Aeg ja lisas, et viimases tunnistajate ütlused ei mõjutaks mitte kuidagi järgmiste tunnistajate ütlusi.

Minister ka selgitas, et tava, kus kohus annab loa meedial kuulata kohtupidamist, ei ole kuigi vana. «Eks me peame uute situatsioonidega harjuma ja otsustama, kas need olid ikka otstarbekad. Silmas tuleb pidada seda, et nüüd on loodud lisavõimalusi ajakirjanikele – kui varem oli kinnine, siis oli ka kinni, kuid nüüd on pooleldi kinni,» lisas minister. «Vähemalt saab taustast aimu, kuid avalikkuse informeerimisega tekib probleeme.»