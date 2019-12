Otse Postimehest ⟩ Põllumeeste meeleavaldus – sõnnik Toompeale?

«Toompeal on päris suur plats. Ma usun, et see saab põllumeeste ja nende sõpradega täidetud. Me oleme realistid ja teame, et põllumehe igapäevane töö on ikkagi põllul või laudas. Ehk siis me ei tahagi, et kõik põllumehed oma traktoritega peaksid linna tulema. Traktor on ikkagi töö tegemiseks. See hulk inimesi, kes tulevad, on pigem sümboolne [žest – toim.] rõhutamiseks, millega me tegeleme. Mis seal salata – ega tavainimene ei saagi igapäevaselt näha, mida ja kuidas me teeme,» selgitas Olav ja lisas, et põllumehe töö on lihtsalt väga spetsiifiline ja linnaelust eemal.