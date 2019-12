Toompeal toimub reedel politsei- ja piirivalveameti ja Kaitseliidu õppus

Linnas liikuvatele inimestele õppusega olulisi piiranguid ei kaasne, kuna kontrollitakse vaid õppuse vastumängul osalevaid inimesi ja sõidukeid. Siiski peab arvestama, et parlamendihoone vahetusse lähedusse kuuetunnise õppuse ajal ei pääse ning alalt võib kosta müra.

Õppuse tegevuskohtades võib näha aktiivset vormikandjate ja erinevate transpordivahendite liikumist. Kõik õppusel osalejad kannavad eraldusmärke. Liiklust õppuse ajaks ei suleta ja läbimäng ei tohiks inimesi oluliselt häirida. Õppusel kasutavad kaitseliitlased imitatsioonivahendeid, mis on elanikele ohutud.

Koostöö politseiga on üks Kaitseliidu rolle laiapindse riigikaitsemudeli elluviimisel. Sellised õppused on vajalikud, et tagada kriisiolukorras sujuv koostöö keeruliste ülesannete lahendamisel.