Video ⟩ Tanel Veenre moemärk TVJ sattus Hiinas piraatide küüsi

Disaineri esimene mõte oli, et see peab olema mingi eksitus, algoritm on läinud nässu. Veebiavarused, ikka juhtub. Kuid uudishimuliku inimesena tahtis ta tõele siiski jälile saada.

«Mul oli just tol ajal juhuslikult stuudios kaks Hiina interni, tegin neile ülesandeks välja uurida, milles müsteerium seisneb.» Järgmisel päeval tulid Hiina ehtekunstitudengid vastusega: üks Hiina mõjuvõimsamaid stiiliikoone Wanwan Lei on enda jaoks avastanud Tanel Veenre ehted. «Selgus, et see daam õudselt uhkelt kannab minu kollaseid kõrvamarju, ja sealt läks lumepall veerema. Ma pole ise mitte kunagi temani küündinud. Olen püüdnud vahendajate või kohalike kaudu teda tänada, aga see on võimatu – ta on täiesti kättesaamatus kõrguses! Kuid tema mõju ikoonina on sedavõrd tugev, et samal hetkel, kui ta mu ehted kõrva pani, tahtsid neid korraga kõik.»