Intervjuu Sass Hennoga: teemad, millest täiskasvanud rääkida ei julge

See algas 2010 aastal. Ma juhtisin reklaamiagentuuri ja meil olid suured kihvtid kliendid. Ühel päeval tuli mu juurde Garnieri esindaja Veronica Puhk ja tal oli kaasas Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juht Eha Reitelmann, kes palus šampoone naiste varjupaikade jaoks. Ma ei teadnud tol hetkel naiste varjupaikadest mitte midagi, aga ma sain teada, et neil pole isegi raha, et osta esmatarbe- ja hügieenikaupasid. Ma ütlesin kohe, et selle peab korda tegema. Kandsin neile oma esimese annetuse, milleks oli 20 700 krooni. Samal ajal sain aru, et see ühekordne rahasüst ei lahenda probleemi ja ütlesin, et teen neile kommunikatsioonistrateegia, mis võtab arvesse seda, et probleemist peaks rääkima kogu ühiskond, mitte ainult eestvedajad. Mõtlesin välja idee, et naistevastase vägivalla vastu peaks sõna võtma mehed. Kõik olid nõus ja ma tegin nimekirja meestest, kes rääkida võiksid. Kui ma nendega ühendust võtsin, kuulsin erinevaid põhjendusi, miks see on küll oluline teema, aga vale hetk, kiire aeg, keeruline asi, millest rääkida. Mul läks aastaid, enne kui keegi teles paar repliiki öelda sai. Seda, et massiliselt kohe artikleid ilmuks, seda ei juhtunud. Sealt edasi kirjutasin oma esimese artikli inimkaubandusest ja prostitutsioonist ja kuidas see on vale. Sain pärast isegi tapmisähvarduse. 2011 aastal olid valimised. Ma üritasin parteisid saada nõusse, et seksi ost keelustada, aga ainsad, kes nõus olid, olid rohelised ja nad langesid kahjuks välja. Edasi tegin Facebooki algatusel «Mehed vägivalla vastu» grupi. Mingil hetkel said poliitikud aru, et sellised teemad pälvivad avalikku huvi ja hakkasid ka julgemalt rääkima. 2014 aastal võitis mu reklaamiagentuur justiitsministeeriumi hanke teha noortele vägivalla vastane kampaania. Ma hakkasin esimest korda koolides käima, tegin kampaaniakorras plakateid, mänge ja viktoriine. Rääkisin samadest asjadest, millest ma täna räägin. Edasi hakkasid sõbrad, tuttavad ja ajakirjanikud ütlema, et kuule, sa räägid huvitavalt, tule räägi nendest teemadest laiemale kuulajaskonnale. Siis ma hakkasingi istuma saatejuhtide juures diivanitel ja rääkima sama juttu. Inimesed hakkasid sellest artikleid kirjutama. Ühiskond ütles, et tubli. Aga alguses olin suvaline tüüp, kes lihtsalt pidi hakkama ise rääkima ja kirjutama, sest mul ei õnnestunud ühtki teist meessoost eestkõnelejat sellele teemale leida.

Ma ei ole olnud alati õigel tee. Ma pole olnud õige inimene. Minu loomingus on mu tegelased alati naistevihkajad, sest ma olen ise alateadlikult oma vägivaldse lapsepõlve ja ema tõttu naisi kartnud, vihanud. Ma olen alateadlikult endale naisi mitte lähedale lasknud, sest naine minu tähenduses on see, kes teeb haiget, inimene, kes kiidab mind ainult siis, kui on joonud. See on tulnud lapsepõlvest. Ma ei ole kindlasti musterinimene ja teisalt, kui ma 5miinusega laval muusikat tegin, siis uskusin ja usun siiani, et me võime kohutavate asjade üle laval naerda. Me võime alati puudutada poolt ühiskonnast, mis on paheline. Me võime seda kirjeldada, luua endale teise identiteedi, aga see ei tähenda, et me seda väärtust esindame. Mingil hetkel tekkiski tugev dissonants - ma tahtsin teha head pahelist muusikat, mis oleks äge ja vastuvoolu, aga noored hakkasid ütlema, et jumala kõva ja millal koos narkootikume teeme. Mõtlesin, et kurat, ma ei tea, ma ei taha sellist sõnumit edasi anda. Ma ütlesin ka noortele, et me ei ela tegelikult sellist elu. Enamik meist olid kõrgharidusega suhtes inimesed ja me tegime nalja. Sellest naljast sai nagu laviin, mis mingitele lastele hakkas tunduma, et see ongi päris elu.. ja mul tekkis tunne, et ma pean pärast bändiga koostöö lõpetamist tegema selle loengusarja, et rääkida kümnetele tuhandetele noortele, et see ikka pole päris nii. Kui ma kunagi tahaks uuesti muusikat teha, siis ma tahaks seda teha päristeemadest - päristeemadest, et mu hing on katki, ma ei tea, mis on õige, kahtlustest, et äkki ma ei kasvata oma poega õigesti.